Ціни на нафту різко обвалися, але швидко повернулися до зростання: що відбувається

На ринку нафти зафіксували різкий обвал цін. На динаміку цін на нафту впливали сигнали з двох потужних економік.

Світові ціни на нафту на сьогодні

Ціни на нафту обвалилися до мінімуму за два місяці. З таким результатом еталонні бренди нафти завершили торги у вівторок 25 лютого. Станом на сьогодні, 26 лютого, нафта повернулася до зростання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво США та Росія далеко позаду: де найбільше нафти у світі

Ціни на нафту зафіксували спад на тлі побоювань щодо слабких економічних даних з США та Німеччини. Через це на перший план знову вийшло занепокоєння стосовно падіння попиту на нафту. Ще один фактор впливу – це ознаки того, що видобуток нафти в деяких країнах зростає.

Яка ціна 1 бареля нафти

Контракти на нафту Brent впали в ціні на 1,76 долара або на 2,4% під час торгів 25 лютого. Сировина торгується на рівні 73,02 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 1,77 долара або на 2,5%. Американська нафта завершила день з ціною на рівні 68,93 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту на 26 лютого зупинилися на таких рівнях: