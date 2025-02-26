Мировые цены на нефть на сегодня

Цены на нефть обвалились до минимума за два месяца. С таким результатом эталонные бренды нефти завершили торги во вторник 25 февраля. По состоянию на сегодня, 26 февраля, нефть вернулась к росту. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно США и Россия далеко позади: где больше всего нефти в мире

Цены на нефть зафиксировали спад на фоне опасений относительно слабых экономических данных из США и Германии. Поэтому на первый план снова вышло беспокойство относительно падения спроса на нефть. Еще один фактор влияния – это признаки того, что добыча нефти в некоторых странах растет.

Какая цена 1 барреля нефти

Контракты на нефть Brent упали в цене на 1,76 доллара или на 2,4% во время торгов 25 февраля. Сырье торгуется на уровне 73,02 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 1,77 доллара или на 2,5%. Американская нефть завершила день с ценой на уровне 68,93 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть на 26 февраля остановились на таких уровнях: