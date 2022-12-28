Ціни на нафту злетіли до найвищого рівня після запровадження ембарго для Росії
Під час першої торгової сесії після Різдва ситуація була загалом стабільною. Водночас вартість двох найвідоміших марок нафти досягла найвищого рівня за три тижні. Більше про це – читайте на Фінанси24.
Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у вівторок, 27 грудня, ф'ючерси на нафту Brent торгувалися на ринку за ціною на рівні 84,33 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 0,41 долара або 0,5% під час торгової сесії.
До теми Світ після ембарго та цінової стелі для нафти з Росії: реакція ринку та нові можливості
Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 79,53 долара за барель. З початку торгового дня сировина подешевшала всього на 3 центи, згідно з даними Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 84,64 долара за барель (+ 0,86%);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 79,80 долара за барель (+ 0,24% долара).
Головні фактори впливу
На початку торгової сесії обидві марки нафти досягли найвищого рівня після 5 грудня 2022 року. Нагадаємо, що саме тоді почало працювати як часткове ембарго від ЄС для російської нафти, так і цінова стеля на рівні 60 доларів за барель. У понеділок, 26 грудня, торги у США та Великій Британії були закриті через свята.
Загалом ситуація на ринку чорного золота була стабільною після досягнення максимуму за три тижні. Цьому сприяло те, що у США відновили роботу деякі електростанції, які до цього були змушені призупинити свою діяльність у зв'язку з погодними умовами. Це нівелювало зростання цін на тлі сподіваній, які виникли після новин із Китаю щодо пом'якшення коронавірусних обмежень.
Прогнози експертів щодо цін на нафту:
- Якщо сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup;
- Експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель;