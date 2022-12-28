Цены на нефть взлетели до самого высокого уровня после введения эмбарго для России

Во время первой торговой сессии после Рождества ситуация была стабильной. В то же время стоимость двух самых известных марок нефти достигла самого высокого уровня за три недели. Больше об этом – читайте на Финансы24.

Последние изменения на рынке нефти

Во время торгов во вторник, 27 декабря, фьючерсы на нефть Brent торговались на рынке по цене на уровне 84,33 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 0,41 доллара или 0,5% во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 79,53 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подешевело всего на 3 цента, согласно данным Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 84,64 доллара за баррель (+0,86%);

за баррель (+0,86%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 79,80 доллара за баррель (+0,24% доллара).

Главные факторы воздействия

В начале торговой сессии обе марки нефти достигли самого высокого уровня после 5 декабря 2022 года. Напомним, что именно тогда начало работать как частичное эмбарго от ЕС для российской нефти, так и ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель. В понедельник, 26 декабря, торги по США и Великобритании были закрыты из-за праздников.

В общем, ситуация на рынке черного золота была стабильной после достижения максимума за три недели. Этому способствовало то, что в США возобновили некоторые электростанции, которые до этого были вынуждены приостановить свою деятельность в связи с погодными условиями. Это нивелировало рост цен на фоне ожидаемых после новостей из Китая по смягчению коронавирусных ограничений.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: