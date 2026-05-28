Ринок нафти знову "штормить": ціни змінили курс після угоди США та Ірану

У четвер, 28 травня, світові ціни на нафту знову лихоманить. Ф'ючерси спочатку частково подешевшали, але згодом знову почали зростати на тлі повідомлень з Близького Сходу.

Як змінюються ціни на нафту

Зрушення на ринку виникли після заяви Axios про те, що США та Іран нібито домовилися щодо продовження 60-денного режиму припинення вогню, пише Reuters.

Ця інформація змусила перейти в мінус котирування еталонних марок нафти, однак ненадовго. Згодом вони частково відіграли втрати.

Так, ф'ючерси марки Brent спочатку подешевшали на 22 центи, або 0,2% – до 94,07 долара за барель. Втім, згодом зросли на 33 центи, або 0,4%, – до 94,62 долара за барель.

Американська нафта West Texas Intermediate спочатку "застигла" на рівні 88,68 долара за барель. Але пізніше подорожчала на 56 центів, або 0,6%, – до 89,24 долара за барель.

Що вплинуло на ціну нафти

Раніше видання Axios повідомило, що перемовники США та Ірану нібито досягли домовленості щодо Меморандум про взаєморозуміння. Вони передбачають продовження перемир'я між країнами та початок переговорів стосовно ядерної програми Тегерана.

Що важливо для світового ринку нафти, угода, ймовірно, передбачає "вільний прохід" танкерів через Ормузьку протоку, яка до війни забезпечувала п'яту частину постачань.

За словами посадовців, це означає, що судна будуть звільнені від мит та утисків.

Іран впродовж 30 днів мусить прибрати всі міни, які понаставляв у протоці.

Водночас і США нібито пообіцяли зняти морську блокаду іранських портів. Однак це відбудеться не одразу, а в тій же мірі, як відновлюватиметься рух Ормузом.

Втім трейдери залишаються на сторожі, адже домовленості ще мають схвалити керівники США та Ірану – Дональд Трамп та Моджтаба Хаменеї. А цього ще не сталося, хоча американські перемовники розповіли Трампу деталі угоди.

Президент повідомив посередникам, що йому потрібно кілька днів, щоб обміркувати це,

– пояснив посадовець.

Зауважте! У нових домовленостях про зняття санкцій і розмороження активів Ірану не йдеться. Про це говоритимуть окремо після розблокування Ормузу.