"Не хочуть знову переживати 2008 рік": ціни на нафту стрімко злетіли після рішення ОПЕК+

На ринку нафти зафіксували різке зростання цін. Все через рішення ОПЕК+ скоротити обсяги видобування сировини. Все, що про це відомо – далі у тексті.

Ціни на нафту зросли відразу на 8% на тлі рішення ОПЕК+ про скорочення обсягу видобування нафти на 1,16 мільйона барелів на день з травня. За даними Саудівської Аравії, цей план буде діяти до кінця 2023 року, назвавши це запобіжним заходом.

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Реакція ринку на рішення ОПЕК+

Підставою для скорочення обсягу видобування нафти називають прагнення стабілізувати ринок. На тлі цього різко подорожчали дві найвідоміші марки нафти у світі:

Сировина Brent виросла в ціні на 5,1% до 83,95 долара за барель;

за барель; Вартість американської нафти WTI зросла на 5,2% до 79,64 долара за барель.

Крім Саудівської Аравії цей крок підтримали у низці країн. Зокрема, ОАЕ скоротять видобуток на 144 тисяч барелів на добу, а Кувейт, Оман, Ірак, Алжир і Казахстан також підуть цим шляхом. Додамо, що раніше про намір зменшити обсяги видобування чорного золота на 500 тисяч барелів на добу заявила Росія.

Перспективи ринку

Аналітик CMC Markets заявив, що план ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування нафти може знову спровокувати зростання цін на ринку до 100 доларів за барель. Цьому сприяє як відновлення Китаю, так і рішення скоротити видобування чорного золота у відповідь на санкції країн колективного Заходу.

Водночас рішення нафтового блоку може зупинити зниження інфляції. Відтак, це ускладнить роботу для центральних банків. Нагадаємо, що у березні ціни на нафту впали до найнижчого рівня з грудня 2021 року. Головна причина – побоювання трейдерів щодо негативних наслідків банкопаду для глобальної економіки.

Президент Rapidan Energy Group так прокоментував поточну ситуацію та рішення ОПЕК+:

​Вони заглядають у другу половину цього року і вирішують, що не хочуть знову переживати 2008 рік,

– президент Rapidan Energy Group.

Він нагадав, що тоді ціни на нафту обвалилися зі 140 доларів за барель до 35 доларів за барель всього за 6 місяців. Експерт також поділився одним зі сценаріїв розвитку подій на ринку нафти, у рамках якого ціни можуть злетіти до 100 доларів за барель. Проте для цього потрібно, щоб попит у Китай у другій половині 2023 року повернеться до позначки на рівні 16 мільйонів барелів на день, а постачання з Росії буде йти на спад.

У Білому домі також прокоментували рішення ОПЕК+. Зокрема, у заяві вказали, що президент США Джо Байден "розчарований недалекоглядним рішенням ОПЕК+" про скорочення обсягів видобування, поки світ все ще бореться з повномасштабною війною Росії в Україні.