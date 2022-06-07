Ціни на нафту продовжують зростати: потужні американські банки оновили свої прогнози
Джерело:Bloomberg
Нафта повернула попередні втрати на регулярних торгах, а ціна на сировину досягла сесійного максимуму на фоні ослаблення долара на валютному ринку. Відомі американські банки оновили прогнози щодо цін на сировину.
Ціна на ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (далі WTI) перетнула позначку у 120 доларів за барель. Нафта часто демонструє протилежну динаміку до долара, адже послаблення нацвалюти США робить активи, які оцінюють у цій грошовій одиниці, дешевшими.
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Ситуація на ринку нафти
Водночас на Волл-стріт зберігають оптимістичні прогнози щодо нафти. Зокрема, у Goldman Sachs Group Inc. підвищили свої квартальні оцінки цін, заявивши, що нафта потребує подальшого зростання, щоб досягти зниження попиту. А саме це необхідно для відновлення балансу на ринку. Тоді як у Morgan Stanley додали, що бачать зростання своєї оцінки до 150 доларів за барель у третьому кварталі 2022 року.
Тон ринку – купувати на спаді та використовувати слабкість для відкриття довгих чи коротких позицій, оскільки підготовка до літа проходить досить напружено. Особливо у контексті продовольства,
– йдеться в заяві експертки CIBC Private Wealth Management.
На початку тижня ціна на нафту досягнула тримісячного піка на фоні зростання попиту з Китаю та суттєвого рівня напруги на ринку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. The Bloomberg Spot Commodity Index почав тиждень зі рекордного зростання, загалом завдяки газу та пшениці через відновлення побоювань щодо постачання.
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