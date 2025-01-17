Інавгурація президента США: хто платить за "банкет"

Простими словами, за інавгурацію президента США платять приватні донори та платники податків. Витрати розподіляють між Об'єднаним комітетом Конгресу з інавгураційних церемоній, Президентським інавгураційним комітетом, федеральним урядом, а також урядами штатів і місцевими органами влади. Простими словами, за цей захід платять приватні донори та платники податків у США.

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Традиційно інавгурацію новообраного президента США проводять 20 січня, що менше ніж за три місяці після оголошення офіційних результатів виборів. Новий лідер призначає інавгураційний комітет, який відповідає за проведення церемонії та усіх пов'язаних з нею заходів.

Зокрема, цей комітет має право отримувати пожертви від приватних донорів, про які має відзвітувати у майбутньому Федеральній виборчій комісії США. Найбільші статті витрат на інавгурації президента США – це безпека, транспорт і робота аварійних служб. Наприклад, у 2009 році федеральний уряд витратив на це 124 мільйони доларів.

Скільки коштували інавгурації президентів США останні 16 років

За останні майже два десятиліття у США посаду президента обіймали всього 3 політики:

Барак Обама , який двічі перемагав на президентських виборах та увійшов в історію, як перший чорношкірий президент США.

, який двічі перемагав на президентських виборах та увійшов в історію, як перший чорношкірий президент США. Джозеф Байден , який став президентом США з третьої спроби. До цього він 8 років був віцепрезидент США у команді Барака Обами.

, який став президентом США з третьої спроби. До цього він 8 років був віцепрезидент США у команді Барака Обами. Дональд Трамп, який у 2024 році вдруге виграв президентські вибори та вже шокував світ низку серйозних заяв про статус інших країн та територій, а також своїми планами щодо тарифної політики.

Скільки заплатили за дві інавгурації Барака Обами

Інавгурація кожного з президентів коштувала сотні мільйонів доларів США. Як-от, вартість першої інавгурації колишнього президента США у 2009 році склала 170 мільйонів доларів. Частину витрат покрив бюджет, який виділили на захід федеральний та локальний уряди.

Обама також отримав рекордні 53 мільйони доларів приватних пожертв. У 2013 році суму пожертв від донорів склала 44 мільйони доларів. Крім того, команда Обами у 2013 році приймала подарунки від корпорацій та індивідів, вартість яких не перевищувала 250 тисяч доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.

Перша інавгурація Барака Обами / Фото Getty Images

Перша інавгурація Трампа

Під час підготовки до першої інавгурації Дональд Трамп встановив новий рекорд за сумою пожертв від приватних донорів. Команда політика отримала 107 мільйонів доларів. Загалом інавгурація Трампа у 2017 році коштувала від 175 мільйонів до 200 мільйонів доларів, пише CBS News.

Скільки коштував вступ на посаду Джо Байдена

Інавгурація чинного президента США Джозефа Байдена проходила за максимально незвичайних умов. По-перше, у 2020 році у світі все ще вирувала пандемія коронавірусу. По-друге, 6 січня прихильника Трампа спробували зірвати процедуру затвердження результатів виборів у Сенаті, організувавши штурм будівлі Конгресу США.

Загалом інавгураційний комітет зібрав 61,8 мільйона доларів від приватних донорів, профспілок та компаній, пише Reuters. Також відомо, що місто Вашингтон, де традиційно новообраний президент складає присягу, звернулося до Конгресу із запитом на 45 мільйонів доларів, які були потрібні для підготовки до потенційних масових заворушень 20 січня і в наступні дні.

Інавгурація Джо Байдена в 2021 році / Фото Getty Images

Найдорожча інавгурація президента в історії США

Дональд Трамп вдруге готується стати президентом США, встановлюючи рекорд за рекордом. Він є найбагатшим президентом в історії країни, який знову зібрав найбільшу суму пожертв від приватних донорів. Ба більше, майбутню інавгурацію Дональда Трампа уже називають найдорожчою в історії США.

Станом на 17 січня відомо, що інавгураційний комітет Трампа уже отримав 200 мільйонів доларів, інформує видання Barron`s. Більшість американських змін ще тиждень тому повідомляли, що сума залучених коштів становила 170 мільйонів доларів.

Приватні пожертви, як правило, використовують для покриття витрат на заходи, які пов’язані з інавгурацією нового президента США:

Церемонією складання присяги.

Парад.

Інавгураційні бали.

Також повідомляють, що команда Трампа планує використати гроші, що залишилися в інавгураційного комітету, на майбутню президентську бібліотеку, пише BBC.

Які компанії "інвестують" в інавгурацію Трампа

Корпоративний світ США також активно готується до інавгурації Дональда Трампа та його другого президентського терміну. З боку це виглядає так ніби дорослі, самодостатні та заможні бізнесмени спішать на випередки один перед одним, аби бути серед перших, хто "прихилить коліно" перед новим лідером.

Чітко помітна шалена різниця між поведінкою корпоративної Америки у 2017 та 2025 роках. Під час підготовки до першої інавгурації Трампа компанії показово розривали будь-які зв’язки з Трампом. Одна з головних причин – це його роль у подіях 6 січня 2020 року, інформує Politico.

Проте сьогодні ситуація абсолютно інша. Мовляв, ніхто не знає, що буде завтра, а корпоративна Америка активно підтримує Трампа. Наголошують, що так зване "клейма пожертви Трампу", яке існувало якоюсь мірою вісім років тому, зникло.

Зауважте! Майбутня політика Трампа уже викликає безліч дискусій та суперечок. Йдеться про його митну та міграційні політики, які за словами експертів можуть спровокувати новий сплеск інфляції у США.

Хто виділив мільйон на інавгурацію

5 найбільших технологічних компаній світу виділили щонайменше по 1 мільйону доларів на інавгурацію Трампа:

Amazon

Google

Meta

Microsoft

Apple.

Компанія Microsoft виділила на другу інавгурацію Трампа вдвічі більше, ніж у 2017 та 2021 роках. Корпорація Google вклала по 285 тисяч доларів в інавгурації Трампа та Байдена, але цього року збільшила свій внесок втричі.

Трамп з гендиректором Apple та засновником Amazon / Фото Getty Images

Активно виділяють кошти на захід й представники автомобільного сектору Toyota, Ford та General Motors. Вони "інвестували" по мільйону доларів. Чеки також виписали генеральні директори компаній Uber та OpenAI. Серед донорів Трампа також є виробник ліків та вакцини від коронавірусу Pfizer, компанія Robinhood, яка створила застосунок для торгівлі цінними паперами, виробник бухгалтерського забезпечення Intuit.

Потужні банки у США також виділяють гроші на інавгурацію Трампа, але вони не розкривають суми своїх пожертв. Зокрема, відповідні заяви зробили банки Goldman Sachs та Bank of America. Тоді як у Citigroup повідомили, що планують зробити свій внесок у фонд, а JPMorgan подвоїв свій вклад в порівнянні з 2017 роком до 1 мільйона доларів.

Криптоіндустрія, яка активно підтримувала Трампа на виборах, також робить чималі пожертви. Але це ще не все, оскільки представники цієї індустрії навіть мають на меті провести свій перший в історії інавгураційний Crypto Ball в п'ятницю ввечері, який організовує Девід Сакс. Це колишній керівник PayPal, який буде відповідати за ШІ й криптосектор в команді Трампа.

Цікаво! Наразі нічого не відомо щодо того, чи буде компанія Nvidia, яка відіграє критично важливе значення для світової економіки та потужних техкомпаній, виділяти кошти інавгураційному комітету Трампа.



Також варто зауважити, що комітет не отримав чек від компанії Tesla, що належить Ілону Маску, який витратив на передвиборчу кампанію новообраного президента приблизно 240 мільйонів доларів та отримав посаду в його адміністрації.