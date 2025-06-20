Які ціни на нафту у світі

У п'ятницю, 20 червня, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 2%, до 77,28 долара за барель. При цьому ф'ючерси нафту марки WTI з постачанням у липні зросли на 0,7%, до 75,66 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Іран збільшує експорт нафти

Як зазначають аналітики, експорт нафти з Ірану значно збільшився відразу після ізраїльських ударів, які почалися 13 червня. За даними TankerTrackers.com, компанії яка відстежує нелегальні нафтові постачання за допомогою супутників, протягом п'яти днів після початку атак країна постачала в середньому 2,33 мільйона барелів на добу.

Цікаво! Це на 44% більше, ніж середньодобовий обсяг експорту за попередній рік.

Іран нарощує запаси нафти

У коментарі Bloomberg співзасновник TankerTrackers.com Саміра Мадані підкреслив, що обсяг запасів нафти на острові Харк зріс. Таке зростання виявилося несподіваним: за значного перевищення звичайного рівня експорту, логічно було б очікувати спустошення резервуарів.

Примітно! Згідно зі звітом S&P Global Commodity Insights за 2024 рік, потужності зберігання сирої нафти на Харзі становлять близько 28 мільйонів барелів. Минулого місяця завершилася реконструкція двох резервуарів на 1 мільйон барелів кожен.

Мадані додав, що резервуари на Харзі більш уразливі для атак, ніж танкери, розосереджені Перською затокою або ж ті, що прямують, наприклад, до Китаю. При цьому судна тепер до останнього моменту тримаються на відстані від Харка, щоб мінімізувати час, який вони проводять біля термінала.