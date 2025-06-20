Какие цены на нефть в мире

В пятницу, 20 июня, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2%, до 77,28 доллара за баррель. При этом фьючерсы нефть марки WTI с поставкой в июле выросли на 0,7%, до 75,66 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Иран увеличивает экспорт нефти

Как отмечают аналитики, экспорт нефти из Ирана значительно увеличился сразу после израильских ударов, которые начались 13 июня. По данным TankerTrackers.com, компании которая отслеживает нелегальные нефтяные поставки с помощью спутников, в течение пяти дней после начала атак страна поставляла в среднем 2,33 миллиона баррелей в сутки.

Интересно! Это на 44% больше, чем среднесуточный объем экспорта за предыдущий год.

Иран наращивает запасы нефти

В комментарии Bloomberg соучредитель TankerTrackers.com Самира Мадани подчеркнул, что объем запасов нефти на острове Харк вырос. Такой рост оказался неожиданным: при значительном превышении обычного уровня экспорта, логично было бы ожидать опустошения резервуаров.

Примечательно! Согласно отчету S&P Global Commodity Insights за 2024 год, мощности хранения сырой нефти на Харзе составляют около 28 миллионов баррелей. В прошлом месяце завершилась реконструкция двух резервуаров на 1 миллион баррелей каждый.

Мадани добавил, что резервуары на Харзи более уязвимы для атак, чем танкеры, рассредоточенные Персидским заливом или же те, что направляются, например, в Китай. При этом суда теперь до последнего момента держатся на расстоянии от Харка, чтобы минимизировать время, которое они проводят возле терминала.