Нафта повернулася до знецінення: скільки коштують Brent та WTI

Марки нафти Brent та WTI завершили новий торговий день, зафіксувавши зниження цін. Про головні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

У четвер, 2 лютого 2023 року, нафта Brent торгувалася за ціною на рівні 82,17 долара за барель. Сировина подешевшала на 0,67 долара або на 0,8%.

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Водночас американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною 75,88 долара за барель. Від початку торгів сировина впала в ціні на 0,53 долара або 0,7%, інформує видання Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 82,17 долара за барель (- 0,81%);

за барель (- 0,81%); Барель американської нафти WTI коштував 76,02 долара за барель (+ 0,18%).

Фактори вплину на ринку нафти

На ринку нафти зафіксували спад цін, оскільки зафіксували зменшення кількості промислових замовлень у США та відновлення долара. Відтак для покупців з іншими валютами нафта стала дорожчою.

За словами партнера компанії Again Capital, це свідчить про подальше сповільнення економіки, особливо у секторі виробництва, що негативно впливає на нафту.

Прогнози від експертів щодо цін на нафту: