Останні зміни на ринку нафти
У четвер, 2 лютого 2023 року, нафта Brent торгувалася за ціною на рівні 82,17 долара за барель. Сировина подешевшала на 0,67 долара або на 0,8%.
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Водночас американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною 75,88 долара за барель. Від початку торгів сировина впала в ціні на 0,53 долара або 0,7%, інформує видання Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 82,17 долара за барель (- 0,81%);
- Барель американської нафти WTI коштував 76,02 долара за барель (+ 0,18%).
Фактори вплину на ринку нафти
На ринку нафти зафіксували спад цін, оскільки зафіксували зменшення кількості промислових замовлень у США та відновлення долара. Відтак для покупців з іншими валютами нафта стала дорожчою.
За словами партнера компанії Again Capital, це свідчить про подальше сповільнення економіки, особливо у секторі виробництва, що негативно впливає на нафту.
Прогнози від експертів щодо цін на нафту:
- Нагадаємо, що в американському банку Morgan Stanley вважають, що динаміка на ринку нафти зміниться у другій половині поточного року, наприкінці якого можуть зафіксувати вищі ціни на сировину;
- Зокрема, нафта марки Brent, за новим прогнозом, може завершити рік з ціною на рівні 110 доларів за барель;
- Водночас експерти з британського банку Barclays недавно заявили, що на фоні глобального погіршення виробничої активності може виникнути ризик зниження їхнього поточного прогнозу щодо вартості нафти Brent на рівні 98 доларів за барель на 2023 рік.