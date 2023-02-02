Останні зміни на ринку

У четвер, 2 лютого 2023 року, котирування Індексу долара США виросли всього на 0,01% до 101,24, повідомляє Yahoo!Finance. Цей показник наблизився до мінімуму за 9 місяців. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 100,82 – 101,25.

Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,14, згідно з даними CNBC.

Це відбувається після того, як Федеральний резерв підняв ставку всього на 25 пунктів, що є найменш агресивним кроком від регулятора у рамках цієї монетарної політики. Крім того, очільник американського центробанку вперше заявив про успіхи у боротьбі з інфляцією.

Це підкріплює очікування ринку, що кампанія із підняття ставок вже наближається до завершення і пізніше банк може перейти до скорочення, пише Reuters. Проте у Федеральному резерві заявили, що для остаточної перемоги над інфляцією потрібне подальше підняття ставки та утримання її на високому рівні протягом 2023 року, йдеться у виданні.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Водночас євро злетіло до максимуму за 10 місяців проти долара США напередодні зустрічі Європейського центрального банку. Водночас британський фунт виріс на 0,47% у середу, коливався на рівні 1,236 долара. Крім того, американська валюта впала відносно японської єни. Курс зупинився на рівні 128,07 єни за долар, що є найнижчим показником за два тижні.

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