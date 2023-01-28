Ціни на нафту впали, оскільки Росія перебила вплив США та Китаю
Черговий тиждень марки нафти Brent та WTI завершили, зафіксувавши падіння цін. Важливу роль відіграли ознаки про пропозицію російської нафти. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.
Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у п'ятницю, 27 січня 2023 року, вартість нафти Brent коливалася на ринку на рівні 86,66 долара за барель. Сировина подешевшала на 0,81 долара або на 0,9% майже не змінилася за день.
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Водночас американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною 79,68 долара за барель. Від початку торгів сировина впала в ціні на 1,33 долара або 1,6%, інформує видання Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 86,66 долара за барель (- 0,93%);
- Барель американської нафти WTI коштував 79,68 долара за барель (- 1,64%).
Фактори вплину на ринку нафти
Ціни на нафту під час останньої торгової сесії цього тижня зменшилися завдяки індикаторам сильної пропозиції російської нафти, які компенсують кращі економічні дані з США, ніж очікували раніше та сподівання на швидке відновлення попиту в Китаї.
Додають, що обсяги завантаження чорного золота з російських портів у Балтійському морі цілком ймовірно у січня зростуть на 50% порівняно з грудневими показниками, оскільки продавці намагаються задовольнити сильний попит в Азії та отримати вигоду від висхідного цінового тренду на енергоносії.
Прогнози від експертів щодо цін на нафту:
- Нагадаємо, що в американському банку Morgan Stanley вважають, що динаміка на ринку нафти зміниться у другій половині поточного року, наприкінці якого можуть зафіксувати вищі ціни на сировину;
- Зокрема, нафта марки Brent, за новим прогнозом, може завершити рік з ціною на рівні 110 доларів за барель;
- Водночас експерти з британського банку Barclays недавно заявили, що на фоні глобального погіршення виробничої активності може виникнути ризик зниження їхнього поточного прогнозу щодо вартості нафти Brent на рівні 98 доларів за барель на 2023 рік.