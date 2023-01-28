Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у п'ятницю, 27 січня 2023 року, вартість нафти Brent коливалася на ринку на рівні 86,66 долара за барель. Сировина подешевшала на 0,81 долара або на 0,9% майже не змінилася за день.

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Водночас американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною 79,68 долара за барель. Від початку торгів сировина впала в ціні на 1,33 долара або 1,6%, інформує видання Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 86,66 долара за барель (- 0,93%);

за барель (- 0,93%); Барель американської нафти WTI коштував 79,68 долара за барель (- 1,64%).

Фактори вплину на ринку нафти

Ціни на нафту під час останньої торгової сесії цього тижня зменшилися завдяки індикаторам сильної пропозиції російської нафти, які компенсують кращі економічні дані з США, ніж очікували раніше та сподівання на швидке відновлення попиту в Китаї.

Додають, що обсяги завантаження чорного золота з російських портів у Балтійському морі цілком ймовірно у січня зростуть на 50% порівняно з грудневими показниками, оскільки продавці намагаються задовольнити сильний попит в Азії та отримати вигоду від висхідного цінового тренду на енергоносії.

Прогнози від експертів щодо цін на нафту: