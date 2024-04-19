Еталонні бренди нафти можуть подорожчати до понад 100 доларів за барель, – Bank of America 

Експерти з Bank of America поділилися новим прогнозом для нафти. Зокрема, вони повідомили, за яких умов вартість чорного золота може сягнути вище 100 доларів за барель.

Bank of America представив прогноз щодо ринку нафти на другий квартал 2024 року. Фахівці виділили роль протистояння між Іраном та Ізраїлем.

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Нафта може подорожчати вище 100 доларів за барель

У Bank of America вважають, що ціни на нафту можуть зрости вище 100 доларів за барель, якщо між Іраном та Ізраїлем почнеться тривала війна. Також існує ризик проблем із постачанням нафти з Ірану. Згідно з прогнозом, марка нафти Brent може подорожчати до 130 доларів за барель, а бренд WTI – до 123 доларів за барель у другому кварталі 2024 року.

Додають, що у разі початку повномасштабної війни обсяги видобування нафти в Ірані можуть зменшитися на 1,5 мільйона барелів на добу. На цьому фоні, ОПЕК+, найімовірніше, ухвалить рішення про збільшення постачання сировини на ринку. З іншої сторони цей крок призведе до скорочення вільних потужностей нафтового картелю.

Динаміка цін на ринку нафти

Крім того, очікують, що у 2025 році вартість нафти Brent буде коливатися на рівні 100 доларів за барель, а ціна американської сировини WTI зупиниться на рівні 93 доларів за барель.

На момент створення цього матеріалу, еталонні бренди нафти торгуються на таких рівнях, згідно з даними Bloomberg:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 86,59 долара за барель (- 0,60%)

Контракти WTI торгуються за ціною 82,30 долара за барель (- 0,52%).

Тоді як попередній торговий день нафта Brent завершила із незначним спадом (-0,2%), впавши до 87,11 долара за барель. Водночас нафта West Texas Intermediate подешевшала на 0,1% до 82,73 долара за барель, інформує Reuters. Вартість чорного золота опустилася до мінімуму за три тижні.

Нафта дешевшає на ринку, зокрема, через те, що трейдерів все менше турбують ризики повномасштабної війни між Ізраїлем та Іраном, яка може призвести до порушення постачання нафти.

Попередження від Bank of America

Аналітики Bank of America зауважили, що остання ескалація між Іраном та Ізраїлем призвела до обмежених втрат і руйнувань, чому сприяла захисна оборона Ізраїлю. У зв'язку з цим вдалося "частково знизити премію за геополітичний ризик на ринку нафти".

Крім того, експерти підмітили, що реакція ринку нафти на загострення ситуації на Близькому Сході "може не відбивати середньострокових економічних та геополітичних наслідків першого прямого удару Ірану по Ізраїлю".