Одна з найбільших інвестиційних компаній у світі вирішила понизити свій прогноз цін на нафту на 10 доларів до 100 доларів за барель. Серед факторів впливу – зростання стурбованості щодо ситуації з коронавірусом у Китаї, а також відсутність ясності навколо встановлення цінової стелі для російської нафти країнами G7.

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Goldman Sachs про ситуацію в Китаї

Економіст та очільник одного з відділів Goldman Sachs Джефф Керрі додав, що подальші локдауни у Китаї можна буде співвідносити до рішення ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування нафти на 2 мільйони барелів на день.

Фахівці також додають, що ймовірність нових обмежень у країні, яка має статус одного з найбільших імпортерів нафти у світі, ще більше знизить попит на сировину. Під час сьогоднішніх торгів, вартість марки нафти Brent, яка є еталоном на ринку, впала до мінімуму майже за 2 місяці.

До теми! У вересні 2022 року Володимир Зеленський обговорив із керівництвом інвестиційної компанії Goldman Sachs підтримку Україну вже зараз та у майбутньому.

Інвестори та очікування

Протягом останніх кількох місяців ціни на сиру нафту коливалися в діапазоні від 90 до 120 доларів за барель. Зокрема, на початку червня 2022 року вартість сировини злетіла до пікової позначки на фоні побоювань щодо глобальної рецесії. Натомість після рішення ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування нафти ціни впали до 90 доларів США за барель.

Експерти з Goldman Sachs також вирішили переглянути свій прогноз щодо цін на нафту через вищі, ніж очікували раніше, обсяги виробництва та експорту нафти з Росії всього за два тижні до вступу в силу ембарго на сировину від ЄС. Інвестори були трохи розчаровані через таку динаміку на сировинному ринку.

Прогнози від інших гігантів з Волл-стріт: