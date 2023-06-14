Китай спровокував стрімке зростання цін на нафту

Нафта різко подорожчала та майже відновила усі втрати за минулий торговий день. Усе завдяки Китаю. Про головні зміни на ринку нафти – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку нафти

У вівторок, 13 червня, вартість нафти Brent завершила день з ціною на рівні 74,29 долара за барель. Сировина подорожчала на 2,45 долара або 3,4%.

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Ф'ючерси West Texas Intermediate виросли в ціні на 2,30 долара або 3,4%. Американський бренд нафти торгувався з ціною на рівні 69,42 долара за барель, повідомляє видання Reuters.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Барель нафти марки Brent коштує 74,29 долара за барель (+ 3,41%);

за барель (+ 3,41%); Бренд WTI торгується на рівні 69,17 долара за барель (- 0,39%).

Китай спровокував подорожчання нафти

Ціни на нафту за день зросли в середньому на 3%. Усе через Китай, де центральний банк ухвалив рідкісне рішення про зменшення процентної ставки для короткострокових кредитів. Це сталося вперше за 10 місяців.

На цьому фоні очікують, що попит на пальне у країні з другою економікою світу почне зростати. Нагадаємо, що Китай – це найбільший імпортер нафти у світі.

Глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль прокоментував останні зміни на ринку нафти та виділив головний фактор впливу для цін.

Річ у тому, що завдяки зменшенню ставки планують дати імпульс економіці країни, яка демонструє гіршу динаміку, ніж очікували після пандемії коронавірусу. По суті завдяки рішенню китайського центробанку під час сьогоднішньої сесії обидві марки нафти відновили втрати, які зафіксували у рамках торгів днем раніше.