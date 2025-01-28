Світові ціни на нафту на сьогодні

У вівторок, 28 січня, еталонні бренди нафти зросли в ціні, але зупинилися біля двотижневого мінімуму. На ринок нафти впливають нові дані про економіку Китаю та прогноз погоди. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Перш за все йдеться про те, що останні дані про економіку Китаю виявилися слабкими. Для розуміння, Китай – це один із найбільших імпортерів нафти у світі. З іншого боку на ціни на нафту тисне прогноз погоди. В різних країнах очікують потепління погоди. Ці фактори негативно впливають на попит на сировину.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent зросла в ціні на 60 центів або на 0,78%. Сорт нафти торгується на рівні 77,68 долара за барель. Американська сировина WTI подорожчала на 50 центів або на 0,68%. Ціна нафти коливається на рівні 73,67 долара за барель.

До теми! Торги у понеділок нафти Brent завершила з ціною на найнижчому рівні з 9 січня. Тоді як сировина WTI того ж дня впала до мінімуму за 2 січня.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: