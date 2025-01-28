Мировые цены на нефть на сегодня

Во вторник, 28 января, эталонные бренды нефти выросли в цене, но остановились возле двухнедельного минимума. На рынок нефти влияют новые данные об экономике Китая и прогноз погоды. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Прежде всего речь идет о том, что последние данные об экономике Китая оказались слабыми. Для понимания, Китай – это один из крупнейших импортеров нефти в мире. С другой стороны на цены на нефть давит прогноз погоды. В разных странах ожидают потепления погоды. Эти факторы негативно влияют на спрос на сырье.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent выросла в цене на 60 центов или на 0,78%. Сорт нефти торгуется на уровне 77,68 доллара за баррель. Американское сырье WTI подорожало на 50 центов или на 0,68%. Цена нефти колеблется на уровне 73,67 доллара за баррель.

К теме! Торги в понедельник нефти Brent завершила с ценой на самом низком уровне с 9 января. Тогда как сырье WTI в тот же день упала до минимума за 2 января.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: