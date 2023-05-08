Нафта знову дорожчає: що відбувається на ринку

Нафта почала тиждень зі зростання. Цікаво, що минулого тижня фіксували суттєві обвали цін на сировину. Про останні зміни на ринку та ключові фактори впливу – розповідаємо у матеріалу 24 Каналу.

Останні зміни на ринку нафти

У понеділок, 8 травня, нафта Brent подорожчали до 77,01 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 1,71 долара або 2,3%.

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Нафта, яка відома під брендом West Texas Intermediate, завершила день з ціною у 73,16 долара за барель. Вартість американської сировини подорожчала на 1,82 долара або 2,6%, пише видання Reuters.

Згідно з Bloomberg, ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Барель нафти Brent коштує 77,01 долара за барель (+ 2,27%);

за барель (+ 2,27%); Тоді як сировина бренду WTI торгується на рівні 72,93 долара за барель (- 0,31%).

Ключові фактори впливу

Загалом ціни на нафту у перший день тижня зросли у середньому на 2%. Цьому сприяло послаблення побоювань щодо рецесії у США ослабли. Крім того, трейдери вважають, що вплив цього фактору надто перебільшували.

Нагадаємо, що минулого тижня ціни на сировину впали на понад 9%. Усе через побоювання щодо попиту на ринку. Ситуація змінилася у п'ятницю, 5 травня, коли нафта подорожчала на 4% після звіту про стабільний ринок праці у США.