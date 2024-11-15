Нафта може рекордно подешевшати у 2025 році: усе залежить від ОПЕК+

У 2025 році ціни на нафту можуть зафіксувати різкий обвал. Ситуація на світовому ринку нафти залежить від рішення ОПЕК+.

Прогноз ціни на нафту на 2025 рік

У 2025 році ціни на нафту можуть зафіксувати стрімкий обвал. Багато буде залежати від рішення ОПЕК+ щодо обсягів видобування нафти. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Якщо ОПЕК+, до якого входять топові нафтовидобувні країни, відмовиться від добровільних обмежень щодо обсягів видобування нафти, то ціни можуть впасти до 40 доларів за барель.

Проте аналітики вважають, що нафтовий картель буде поступово відмовлятися від обмежень на початку наступного року. Очільник відділу енергетичного аналізу OPIS додав, що на сьогодні існує найбільше побоювань стосовно вартості чорного золота за останні роки. За його словами, щонайменше, йдеться про період з часів Арабської весни.

В Eurasia Group наголосили, що у 2025 році підвищення попиту на нафту, найімовірніше, не перевищить позначку в 1 мільйон барелів на добу. Тоді як відмова ОПЕК+ від усіх обмежень, безсумнівно, спровокує суттєве просідання цін на нафту. Можливо, що вартість сировини впаде до 40 доларів за барель.

Водночас старший аналітик з енергетики MST Marquee заявив, що такі дії ОПЕК+ можуть спровокувати цінову війну за частку ринку нафти. На його думку, результатом цього може бути падіння нафтових цін до мінімумів, яких не фіксували із часів пандемії коронавірусу.

На момент створення цього матеріалу, еталонні бренди нафти торгуються на таких рівнях, згідно з даними Bloomberg: