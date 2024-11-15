Нефть может рекордно подешеветь в 2025 году: все зависит от ОПЕК+

В 2025 году цены на нефть могут зафиксировать резкий обвал. Ситуация на мировом рынке нефти зависит от решения ОПЕК+.

Прогноз цены на нефть на 2025 год

В 2025 году цены на нефть могут зафиксировать стремительный обвал. Многое будет зависеть от решения ОПЕК+ по объемам добычи нефти. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Если ОПЕК+, в который входят топовые нефтедобывающие страны, откажется от добровольных ограничений по объемам добычи нефти, то цены могут упасть до 40 долларов за баррель.

Однако аналитики считают, что нефтяной картель будет постепенно отказываться от ограничений в начале следующего года. Глава отдела энергетического анализа OPIS добавил, что сегодня существует больше всего опасений относительно стоимости черного золота за последние годы. По его словам, минимум, речь идет о периоде со времен Арабской весны.

В Eurasia Group отметили, что в 2025 году повышение спроса на нефть, вероятнее всего, не превысит отметку в 1 миллион баррелей в сутки. Тогда как отказ ОПЕК+ от всех ограничений, несомненно, спровоцирует существенное проседание цен на нефть. Возможно, что стоимость сырья упадет до 40 долларов за баррель.

В то же время старший аналитик по энергетике MST Marquee заявил, что такие действия ОПЕК+ могут спровоцировать ценовую войну за долю рынка нефти. По его мнению, результатом этого может быть падение нефтяных цен до минимумов, которых не фиксировали со времен пандемии коронавируса.

На момент создания этого материала, эталонные бренды нефти торгуются на таких уровнях, согласно данным Bloomberg: