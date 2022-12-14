Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у вівторок, 13 грудня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 80,41 долара за барель. Сировина подорожчала на 3,10% під час торгової сесії.
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Американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 75,25 долара за барель. З початку торгового дня сировина подорожчала на 2,84%, згідно з даними Finance!Yahoo.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 80,40 долара за барель (+ 3,09%);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 75,39 долара за барель (+ 3,03% долара)
Що впливає на вартість нафти
Нафта під час торгової сесії істотно зросла в ціні, зафіксувавши найбільший денний приріст більше, ніж за місяць. Цьому сприяли дані про те, що інфляція у США спадає. На цьому тлі інвестори почали активніше купувати ризикові активи, повідомляє Reuters.
Подорожчанню сировини також допомагали побоювання щодо перебоїв постачання. Частиною цієї проблеми є зупинка роботи нафтопроводу Keystone після масштабного витоку на минулому тижні. Ця мережа з'єднує Канаду та США.
Прогнози експертів щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.