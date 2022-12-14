Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у вівторок, 13 грудня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 80,41 долара за барель. Сировина подорожчала на 3,10% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 75,25 долара за барель. З початку торгового дня сировина подорожчала на 2,84%, згідно з даними Finance!Yahoo.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 80,40 долара за барель (+ 3,09%);

за барель (+ 3,09%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 75,39 долара за барель (+ 3,03% долара)

Що впливає на вартість нафти

Нафта під час торгової сесії істотно зросла в ціні, зафіксувавши найбільший денний приріст більше, ніж за місяць. Цьому сприяли дані про те, що інфляція у США спадає. На цьому тлі інвестори почали активніше купувати ризикові активи, повідомляє Reuters.

Подорожчанню сировини також допомагали побоювання щодо перебоїв постачання. Частиною цієї проблеми є зупинка роботи нафтопроводу Keystone після масштабного витоку на минулому тижні. Ця мережа з'єднує Канаду та США.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: