Ринок нафти змінив фокус: які фактори вийшли на перший план

На ринок нафти впливають важливі фактори із США, оскільки вплив Близького Сходу слабшає. Наразі еталонні бренди нафти демонструють схожу динаміку.

Скільки коштує барель нафти

У понеділок, 13 травня, нафта Brent втратила в ціні 7 центів або 0,1%. Ф'ючерси на сировину торгуються на рівні 82,72 долара за барель.

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Тоді як американська нафта WTI подешевшала на 5 центів до 78,21 долара за барель, згідно з даними Reuters. Попередній тиждень марка Brent завершила зі спадом, але WTI трохи зросла в ціні.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,09 долара за барель (+ 0,36%)

Контракти WTI торгуються за ціною 83,09 долара за барель (+ 0,40%).

Головні фактори впливу на ринку

Нафта продовжує знецінюватися. Нагадаємо, що у торги у п'ятницю, 10 травня, обидві марки нафти завершили із суттєвим просіданням. На ринок впливають фактори із США:

Сигнали про слабкий попит на пальне;

Представники Федеральної резервної системи США зробили заяви, які послабили надії щодо зниження процентних ставок.

Додають, що ринок нафти проігнорував фактор впливу з Близького Сходу, знову сфокусувавши увагу на перспективах світової економіки. Аналітики також вважають, що центральний банк США і надалі буде утримувати ставку на високому рівні. Це сприятливі умови для зростання долара США, що робить нафту дорожчою для покупців з іншими валютами.