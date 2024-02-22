Як змінилися ціни на нафту за 21 лютого

Під час торгів у середу, 21 лютого, ф'ючерси на нафту Brent подорожчала на 69 центів або 0,8%. Вартість сировини зупинилася на рівні 83,03 долара за барель. Тоді як марка нафти WTI зросла в ціні на 87 центів або 1,1%, досягнувши 77,91 долара за барель.

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Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,03 долара за барель (+ 0,84%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,11 долара за барель (+ 0,26%).

Головні зміни на ринку нафти

Ціни на нафту продовжують зростати, оскільки геополітична напруга на Близькому Сході не стихає. Тоді як трейдери оцінили ознаки дефіциту сировини на ринку у найближчій перспективі. Річ у тому, що нафтові контракти з найближчими датами для постачання наразі торгуються з найбільшою премією на ринку порівняно. Це одна з ознак дефіциту пропозиції, за даними Reuters.