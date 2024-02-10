Як змінилися ціни на нафту

Під час торгів у п'ятницю, 9 лютого, нафта марки Brent подорожчала на 56 центів або 0,7%. Вартість ф'ючерсів зупинилася на рівні 82,19 долара за барель. Водночас бренд американської нафти West Texas Intermediate подорожчав на 62 центи або 0,8% до 76,78 долара за барель.

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Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,04 долара за барель (+ 0,50%)

Контракти WTI торгуються за ціною 76,84 долара за барель (+ 0,61%).

Головні зміни на ринку нафти

Нафта завершує і торгову сесію у п'ятницю, і тиждень зі зростанням. Зокрема, за тиждень сировина подорожчала на 6%. Наразі на ринку важливу роль відіграє зростання занепокоєння щодо постачання сировини з Близького Сходу.

Протягом тижня сировина зростала в ціні також через відмову Ізраїлю від пропозиції щодо припинення вогню від ХАМАСу. Для порівняння, на попередньому тижні нафта зафіксувала спад на 7%, інформує Reuters

У Ritterbusch and Associates LLC вважають, що до кінця місяця будуть фіксувати щотижневі коливання цін на нафту, але можливі винятки, пов'язані з "бичачими" новинами з Близького Сходу та призведуть до коригування ситуації на ринку.