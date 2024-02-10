Как изменились цены на нефть

Во время торгов в пятницу, 9 февраля, нефть марки Brent подорожала на 56 центов или 0,7%. Стоимость фьючерсов остановилась на уровне 82,19 доллара за баррель. В то же время бренд американской нефти West Texas Intermediate подорожал на 62 цента или 0,8% до 76,78 доллара за баррель.

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Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,04 доллара за баррель (+0,50%)

Контракты WTI торгуются по цене 76,84 доллара за баррель (+0,61%).

Главные изменения на рынке нефти

Нефть завершает и торговую сессию в пятницу, и неделю с ростом. В частности, за неделю сырье подорожало на 6%. Сейчас на рынке важную роль играет рост беспокойства относительно поставок сырья с Ближнего Востока.

В течение недели сырье росло в цене также из-за отказа Израиля от предложения о прекращении огня от ХАМАСа. Для сравнения, на предыдущей неделе нефть зафиксировала спад на 7%, информирует Reuters

В Ritterbusch and Associates LLC считают, что до конца месяца будут фиксировать еженедельные колебания цен на нефть, но возможны исключения, связанные с "бычьими" новостями с Ближнего Востока и приведут к корректировке ситуации на рынке.

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