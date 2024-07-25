Як змінилися ціни на нафту на ринку

У середу, 24 липня, нафта Brent зросла в ціні на 0,70 долара або на 0,9% за торгову сесію. Сировина завершила день з ціною на рівні 81,71 долара за барель.

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Паралельно нафта West Texas Intermediate подорожчала на 0,63 долара або 0,8%. Американська сировина торгувалася на рівні 77,59 долара за барель, пише видання Reuters. Для обох марок нафти йдеться про вересневі ф'ючерси.

Чому нафта змінила динаміку на ринку

Нафта досить відчутно подорожчала, оскільки у США зафіксували значне зменшення резервів нафти та пального. Проте сировина залишилася на рівні, близькому до мінімуму за шість тижнів, через побоювання щодо слабкого світового попиту.

Крім того, на ринок впливає посилення ризиків для постачання нафти через пожежі в Канаді. Нагадаємо, що попередні три торгові сесії нафта падала в ціні.