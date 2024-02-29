Скільки коштує барель нафти 28 лютого

Торгову сесію у середу, 28 лютого, вартість нафти під маркою Brent завершила на рівні 83,68 долара за барель. Сировина зросла в ціні всього на 4 центи або 0,04%. Натомість американська нафта під брендом WTI подешевшала на 33 центи або 0,42%, впавши до 78,54 долара за барель, інформує Reuters.

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Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,59 долара за барель (- 0,11%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,50 долара за барель (- 0,05%).

Головні фактори впливу на ринку нафти

Загалом за підсумками торгів ф'ючерси на нафту зафіксували спад, оскільки Федеральна резервна система США заявила про утримання від зниження процентних ставок в найближчому майбутньому. Водночас на ринок впливає фактор збільшення запасів сировини у США.

Американські нафтові резерви за минулий тиждень зросли на 4,2 мільйона барелів нафти. Цікаво, що аналітики прогнозували, що цей показник складе 2,74 мільйона барелів, пише Reuters.