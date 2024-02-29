Сколько стоит баррель нефти 28 февраля

Торговую сессию в среду, 28 февраля, стоимость нефти под маркой Brent завершила на уровне 83,68 доллара за баррель. Сырье выросло в цене всего на 4 цента или 0,04%. Зато американская нефть под брендом WTI подешевела на 33 цента или 0,42%, упав до 78,54 доллара за баррель, информирует Reuters.

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Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,59 доллара за баррель (- 0,11%)

Контракты WTI торгуются по цене 78,50 доллара за баррель (- 0,05%).

Главные факторы влияния на рынке нефти

В целом по итогам торгов фьючерсы на нефть зафиксировали спад, поскольку Федеральная резервная система США заявила о воздержании от снижения процентных ставок в ближайшем будущем. В то же время на рынок влияет фактор увеличения запасов сырья в США.

Американские нефтяные резервы за прошедшую неделю выросли на 4,2 миллиона баррелей нефти. Интересно, что аналитики прогнозировали, что этот показатель составит 2,74 миллиона баррелей, пишет Reuters.