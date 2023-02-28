Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у понеділок, 27 лютого 2023 року, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 82,45 долара за барель. Сировина подешевшала на 0,71 долара або 0,9% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома на ринку під брендом West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною на рівні 75,68 долара за барель. Загалом марка чорного золота втратила під час торгової сесії на 0,64 долара або 0,8%, пише видання Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 82,44 долара за барель (- 0,87%);

за барель (- 0,87%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 75,68 долара за барель (- 0,84%).

Ключові фактори впливу

Ціни на нафту почали тиждень з падіння на тлі сильних даних про економіку США. Тепер інвестори очікують подальшого підняття базової ставки американським центральним банком для боротьби з інфляцією. Нагадаємо, що попри те, що ціни у США падають, цей показник все ще суттєво вище цільового рівня для регулятора.

Відповідно така монетарна політика Федерального резерву може сповільнити економічне зростання та негативно вплинути на попит. Паралельно знецінення сировини було обмеженим. Усе через побоювання щодо пропозиції від Росії, яка до цього припинила експорт нафти через трубопровід до Польщі, повідомляє Reuters.

Прогнози від експертів на 2023 рік: