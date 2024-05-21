Нафта змінила динаміку на ринку через сигнали з США

Нафта повернулася до знецінення на ринку. Йдеться про обидві еталонні марки нафти. На динаміку впливають очікування щодо політики центрального банку США.

Головні фактори впливу на ринку нафти

Нафта дешевшає на ринку, оскільки інвестори очікують, що тривала інфляція в США й високі процентні ставки можуть пригнічувати споживчий і промисловий попит. Аналітики додають, що наразі перспектива зниження процентних ставок виглядає більш віддаленою.

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З іншої сторони, виглядає так, що ринок мало постраждав від політичної невизначеності у двох топових країнах-виробниках нафти. Йдеться про Іран, де в авіатрощі загинув президент Ібрагім Раїсі, та Саудівську Аравію з тривожними новинами про здоров'я короля.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,07 долара за барель (- 0,76%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,93 долара за барель (- 1,09%).

Як змінилася вартість нафти

У вівторок, 21 травня, нафта Brent зафіксувала спад на 57 центів або 0,68%. Вартість сировини коливається на рівні 83,14 долара за барель.

Паралельно нафта WTI впала в ціні на 58 центів або 0,73% до 79,22 долара за барель. Загалом обидві марки нафти завершили попередню торгову сесію обидві марки нафти подешевшали менше, ніж на 1% на тлі заяв від центробанку США щодо зменшення ключової ставки.

Чиновники очікують на більше сигналів про сповільнення інфляції, перш ніж вони почнуть розглядати питання про зміну монетарної політики, згідно з даними Reuters.