Нафта суттєво просіла в ціні через США

На ринку нафти знову фіксують падіння цін. Ба більше, торги були досить турбулентні торги. Більше про коливання цін на сировину – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися ціни на нафту за день

У четвер, 4 січня 2024 року, ф'ючерси на нафту марки Brent завершила торговий день з ціною на рівні 77,59 долара за барель. Сировина подешевшала за день на 0,66 долара або 0,8%.

Зверніть увагу Беззаперечні світові лідери: цінні папери, яких компаній вартують шалених грошей

Тоді як вартість контрактів на нафту, яка відома під брендом WTI, впала на 0,51 долара або 0,7%. Ціна американської сировини зупинилася на рівні 72,19 долара за барель, інформує видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 77,59 долара за барель (- 0,84%);

за барель (- 0,84%); Марка WTI торгується на рівні 72,33 долара за барель (+0,19%).

Що відбувається на ринку нафти

Під час торгів у четвер на ринку нафти фіксували досить турбулентну динаміку. У підсумку еталонні марки нафти завершили торговий день з падінням. На ситуацію вплинуло значне щотижневе зростання запасів бензину та дистилятів, яке затьмарило більш значне, ніж прогнозували, скорочення запасів сирої нафти, пише Reuters.

Крім того, через ситуацію у Червоному морі чимало нафтопереробників та покупців сирої нафти сфокусували увагу на США. Таким чином, вони прагнуть уникнути зайвих рухів з транспортування сировини поблизу Африки.