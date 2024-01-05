Как изменились цены на нефть за день

В четверг, 4 января 2024 года, фьючерсы на нефть марки Brent завершили торговый день с ценой на уровне. 77,59 доллара за баррель. Сырье подешевело за день на 0,66 доллара или 0,8%.

Обратите внимание Безоговорочные мировые лидеры: ценные бумаги, которых компаний стоят сумасшедших денег

В то время как стоимость контрактов на нефть, которая известна под брендом WTI, упала на 0,51 доллара или 0,7%. Цена американского сырья остановилась на уровне 72,19 доллара за баррель, информирует издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 77,59 доллара за баррель (-0,84%);

за баррель (-0,84%); Марка WTI торгуется на уровне 72,33 доллара за баррель (+0,19%).

Что происходит на рынке нефти

В ходе торгов в четверг на рынке нефти фиксировали достаточно турбулентную динамику. В результате эталонные марки нефти завершили торговый день с падением. На ситуацию повлиял значительный еженедельный рост запасов бензина и дистиллятов, затмивший более значительное, чем прогнозировали, сокращение запасов сырой нефти, пишет Reuters.

Кроме того, из-за ситуации в Красном море многие нефтепереработчики и покупатели сырой нефти сфокусировали внимание на США. Таким образом, они стремятся избежать лишних движений по транспортировке сырья вблизи Африки.