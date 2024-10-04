Саудівська Аравія пригрозила обвалити ціни на нафту

Саудівська Аравія – це один із найбільших експортерів нафти у світі. Країна готова до серйозних змін, аби зберегти свою частку на ринку.

Саудівська Аравія готова боротися за ринок нафти

Саудівська Аравія звернулася до держав-членів ОПЕК+ із важливою заявою. Про це розповіли делегати ОПЕК+. Зокрема, йдеться про те, що ціни на нафту можуть впасти до 50 доларів за барель, пише Wall Street Journal.

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Головна вимога, якої закликає дотримуватися Саудівська Аравія, – це видобування погоджені обсяги нафти. Додають, що ця заява нібито пролунала на минулому тижні під час телефонної розмови представників нафтового картелю.

В ОПЕК+ вважають, що Саудівська Аравія нібито готова розпочати цінову війну, якщо інші країни не будуть слідувати домовленостям. Мовляв, ключова ціль королівства – це збереження своєї частки на ринку.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія уже відмовилася від свого неофіційного цільового показника ціни на сировину. Йдеться про ціну на рівні 100 доларів за барель. Обізнані з ситуацією особи заявили, що країна прагне повернути собі частку на ринках збуту.