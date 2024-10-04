Що впливає на курс долара

У п'ятницю, 4 жовтня, долар подорожчав до пікового рівня майже за 6 тижнів напередодні публікації звіту про ринок праці у США. Нові дані можуть вплинути на наступні рішення центрального банку щодо процентних ставок? пише Reuters. Нагадаємо, що Федеральний резерв у вересні почав цикл пом'якшення монетарної політики.

Актуально Близький Схід – головний фактор: що відбувається на ринку нафти

Крім того, долар США отримав підтримку на ринку через загострення конфлікту на Близькому Сході. Річ у тому, що інвестори оцінюють ситуацію та її наслідки для глобальної економіки.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,24;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.