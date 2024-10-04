Що впливає на курс долара
У п'ятницю, 4 жовтня, долар подорожчав до пікового рівня майже за 6 тижнів напередодні публікації звіту про ринок праці у США. Нові дані можуть вплинути на наступні рішення центрального банку щодо процентних ставок? пише Reuters. Нагадаємо, що Федеральний резерв у вересні почав цикл пом'якшення монетарної політики.
Актуально Близький Схід – головний фактор: що відбувається на ринку нафти
Крім того, долар США отримав підтримку на ринку через загострення конфлікту на Близькому Сході. Річ у тому, що інвестори оцінюють ситуацію та її наслідки для глобальної економіки.
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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,24;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.