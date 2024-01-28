Сколько стоит баррель нефти

Цены на нефть растут вторую неделю подряд. Более того, сырье подорожало до пикового значения почти за 2 месяца. За последнюю неделю эталоне бренды нефти подорожали на 6%., что является лучшим результатом с начала октября 2023 года.

В частности, в пятницу, 26 января, нефть Brent зафиксировала рост на уровне 1,12 доллара или 1,4%. Стоимость сырья остановилась на уровне 83, 55 доллара за баррель.

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Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли в цене на 65 центов или 0, 8% к 78, 01 доллара за баррель, информирует Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83, 55 доллара за баррель (+1, 36%)

Контракты WTI торгуются по цене 78, 01 доллара за баррель (+ 0, 84%)

Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть растут на фоне положительного отчета по экономике США, превзошедшая прогнозы аналитиков, и признаки стимулирования экономики в Китае усилили ожидания спроса на нефть.

Еще два фактора влияния, которые способствовали удорожанию сырья– большие, чем ожидали сокращения запасов нефти в США и потенции перебои со снабжением нефти из России после успешной атаки украинских дронов, по данным Reuters.

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