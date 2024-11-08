Мировой рынок нефти

В пятницу, 8 ноября, цены на нефть зафиксировали незначительный спад. Это связано с тем, что ураган, который приближается к США и может повлиять на добычу нефти и газа, ослаб. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Кроме того, на рынке взвешивают влияние будущего президентства Дональда Трампа, который триумфально выиграл на выборах в США. В частности, речь идет о том, что будет с поставками.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни..

Цены на нефть на сегодня

Нефть Brent упала в цене на 53 цента или на 0,7%. Сырье торгуется на уровне 75,10 доллара за баррель. Американская нефть WTI просела в цене на 63 цента или на 0,9%. Этот бренд нефти стоит 71,74 доллара за баррель.

К теме! Предыдущий торговый день эталонные бренды нефти завершили с ростом на примерно 1%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: