Що відбувається на ринку нафти

Нафта на початку тижня подорожчала майже на 1%. На ринок впливали новини про ураган, який, за прогнозами, накриє штат Луїзіана в середу. Зокрема, остерігаються, що негода може зашкодити процесу видобування нафти на узбережжі Мексиканської затоки в США, згідно з даними Reuters

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Нагадаємо, що минулий тиждень нафта Brent завершила з найнижчою ціною з грудня 2021 року, а сировина WTI – з червня 2023 року. Важливим фактором впливу на ринку було те, що картель на чолі з Саудівською Аравією та Росією сумнівається щодо збільшення обсягів видобування сировини через зниження цін на ринку.

Яка ціна нафти

Нафта Brent зросла в ціні на 78 центів долара або 1,1%. Сировина зупинилася на рівні 71,84 долара за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 1,04 долара або 1,5%, зрісши до 68,71 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 71,82 долара за барель (- 0,10%);

Контракти WTI торгуються за ціною 68,64 долара за барель ( - 0,7%)