Що відбувається на ринку нафти

У середу, 30 жовтня, ціни на нафту демонструють позитивну динаміку на ринку, але утримуються на рівні місячного мінімуму після знецінення протягом двох попередніх сесій, інформує видання Reuters.

Цікаво Як перекинути гроші з європейської карти на українську

Ринки зважували потенційне припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою та зростання обсягів постачання нафти від ОПЕК+ на фоні можливого скорочення запасів палива в США й побоювань щодо попиту. Зокрема, на ринок впливає невизначеність щодо попиту з боку Китаю, який є найбільшим імпортером у світі, в очікуванні нових заходів економічних стимулів від уряду. Ще один фактор впливу – це президентські вибори у США.

Особиста фінансова стабільність неможлива без джерела регулярного доходу чи надійного роботодавця. Саме таким є український Райффайзен Банк. Згідно з рейтингом Forbes, банк входить в топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів. До того ж тут завжди відкриті різноманітні вакансії. Знайти ідеальну для себе можна за посиланням.

Ціни на нафту: останні зміни

Нафта Brent подорожчала на 58 центів або на 0,8%. Сировина торгується на рівні 71,7 долара за барель. Водночас американська нафта WTI зросла в ціні на 62 центи або 0,9% до 67,83 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: