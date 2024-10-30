Что происходит на рынке нефти

В среду, 30 октября, цены на нефть демонстрируют положительную динамику на рынке, но удерживаются на уровне месячного минимума после обесценивания в течение двух предыдущих сессий, информирует издание Reuters.

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Рынки взвешивали потенциальное прекращение огня между Израилем и Хезболлой и рост объемов поставок нефти от ОПЕК+ на фоне возможного сокращения запасов топлива в США и опасений относительно спроса. В частности, на рынок влияет неопределенность относительно спроса со стороны Китая, который является крупнейшим импортером в мире, в ожидании новых мер экономических стимулов от правительства. Еще один фактор влияния – это президентские выборы в США.

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Цены на нефть: последние изменения

Нефть Brent подорожала на 58 центов или на 0,8%. Сырье торгуется на уровне 71,7 доллара за баррель. В то же время американская нефть WTI выросла в цене на 62 цента или 0,9% до 67,83 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: