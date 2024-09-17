Що відбувається на ринку нафти

Нафта почала новий тиждень на ринку із суттєвого зростання. На динаміку цін на ринку нафти впливали наслідки урагану у США, який створив труднощі для видобування сировини в Мексиканській затоці. Цей фактор нівелював постійні побоювання щодо попиту з боку Китаю напередодні рішення про зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США, яке мають ухвалити на цьому тижні, згідно з даними Reuters.

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Скільки коштує барель нафти

Ф'ючерси на листопад для марки нафти Brent зросли в ціні на 1,14 долара або 1,59%. Бренд нафти завершив торгову сесію з ціною на рівні 72,75 долара за барель. Тоді як жовтневі контракти на нафту WTI подорожчали на 1,44 долара або 2,1%. Сировина торгувалася на рівні 70,09 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: