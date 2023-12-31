Ціни на нафту обвалилися до найнижчого рівня за роки: що відбувається

У 2023 році ціни на нафту зафіксували суттєвий спад на тлі різних глобальних потрясінь та інших факторів впливу. Більше про останні зміни на ринку – далі у тексті.

Як змінилися ціни на нафту за рік

Загалом за бурхливий 2023 рік ф'ючерси на нафту подешевшали на понад 10%. На вартість сировини впливали геополітичні потрясіння та занепокоєння щодо обсягів видобування нафти.

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Дві найвідоміші марки нафти, які вважають еталонами на ринку, завершують рік з цінами на найнижчому рівні з кінця 2020 року. Нагадаємо, що за підсумками 2022 року ціна марки Brent зросла на 10%, а WTI – на 7%. Зокрема, це була реакція сировини на занепокоєння щодо пропозиції після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також аналітики заявили, що мають сумніви щодо того, чи зможуть країни з ОПЕК та ОПЕК+ скоротити обсяги постачання, аби підтримати ціни на нафту. Наразі в ОПЕК+ скорочують обсяги видобування сировина на приблизно 6 мільйонів барелів на день. Це приблизно 6% від загальної пропозиції сировини на ринку.

У 2023 році Ангола вирішила остаточно залишити ОПЕК . Один із найбільших виробників нафти в Африці вважає, що членство в організації суперечить інтересам країни.

У п'ятницю, 29 грудня, вище згадані марки нафти завершили торгову сесію з такими цінами: