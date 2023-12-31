Как изменились цены на нефть за год
В целом за бурный 2023 год фьючерсы на нефть подешевели более чем на 10%. На стоимость сырья влияли геополитические потрясения и обеспокоенность объемами добычи нефти.
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Две самые известные марки нефти, считающие эталонами на рынке, завершают год с ценами на самом низком уровне с конца 2020 года. Напомним, что по итогам 2022 года цена марки Brent выросла на 10%, а WTI – на 7%. В частности, это была реакция сырья на обеспокоенность по поводу предложения после полномасштабного вторжения России в Украину.
Также аналитики заявили, что сомневаются в том, смогут ли страны с ОПЕК и ОПЕК+ сократить объемы поставок, чтобы поддержать цены на нефть. В настоящее время в ОПЕК+ сокращают объемы добычи сырья на примерно 6 миллионов баррелей в день. Это примерно 6% от общего предложения сырья на рынке.
В пятницу, 29 декабря, вышеупомянутые марки нефти завершили торговую сессию со следующими ценами:
- Нефть марки Brent остановилась на уровне 77,04 доллара за баррель, потеряв во время торгов 11 центов или 0,14%;
- Американская нефть West Texas Intermediate упала в цене на 12 центов или 0,17% 71,65 доллара за баррель.