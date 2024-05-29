Світ чекає на зустріч ОПЕК+: як реагує ринок нафти

Нафта продовжує дорожчати на ринку. На цінову динаміку впливають сигнали щодо попиту та пропозиції.

Які фактори впливають на ринок нафти

У середу, 29 травня, ціни на нафту демонструють позитивну динаміку. Чорне золото дорожчає через очікування, що основні виробники нафти продовжать скорочення обсягів видобування.

Йдеться про зустріч ОПЕК+, яка запланована на 2 червня. Крім того, прогнозують, що споживання палива почне зростати з початком пікового літнього сезону попиту, згідно з даними Reuters.

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Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 84,85 долара за барель (+ 0,75%)

Контракти WTI торгуються за ціною 80,47 долара за барель (+ 0,80%).

Як змінилася вартість нафти

Липневі контракти на нафту Brent подорожчали на 74 центи або 0,9% з початку торгів. Сировина торгується на рівні 84,96 долара за барель.

Сировина West Texas Intermediate зросла в ціні 69 центів або 0,9%. Американська нафта, також відома як WTI, коштує 80,52 долара за барель. За підсумками попереднього торгового дня обидві марки нафти подорожчали на понад 1%.