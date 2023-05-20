Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у п'ятницю, 19 травня 2023 року, ф'ючерси на нафту бренду Brent подешевшала до 75,58 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,28 долара або 0,8%.

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Нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила день з ціною на рівні 71,69 долара за барель. Вартість американської сировини впала на 0,25 долара або 0,3%, інформує Reuters.

Згідно з Bloomberg, ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Барель нафти Brent коштує 75,58 долара за барель (- 0,37%);

за барель (- 0,37%); Тоді як сировина бренду WTI торгується на рівні 71,55 долара за барель (- 0,43%).

Ключові фактори впливу на ринку

Нафта під час останньої торгової сесії тижня фіксувала від'ємну динаміку. Усе через побоювання інвесторів, що американські політики не зможуть у результаті домовитися про підвищення стелі державного боргу. Провал цих переговорів загрожує країні з першою економікою у світі загрожує дефолт, на тлі якого постраждає економіка та обвалиться попит на нафту.

До теми! Проте за тиждень обидві марки нафти подорожчали у середньому на 2%. Вони також зафіксували тижневий приріст чи не вперше за місяць.

Додамо, що акції на фондовому ринку США демонстрували позитивну динаміку під час торгів саме завдяки позитивним сигналам від чиновників щодо переговорів про державний борг.

Міжнародне енергетичне агентство також прогнозує, що попит буде випереджати пропозицію на 2 мільйони барелів на день у другій половині року. Крім того, очікують, що 60% зростання попиту на нафту в 2023 році припаде на Китай.