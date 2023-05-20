Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в пятницу, 19 мая 2023 года, фьючерсы на нефть бренда Brent подешевели к 75,58 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,28 доллара или 0,8%.

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Нефть, которая известна под маркой West Texas Intermediate, завершила день с ценой на уровне 71,69 доллара за баррель. Стоимость американского сырья упала на 0,25 доллара или 0,3%, информирует Reuters.

Согласно Bloomberg, цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Баррель нефти Brent стоит 75,58 доллара за баррель (-0,37%);

за баррель (-0,37%); В то время как сырье бренда WTI торгуется на уровне 71,55 доллара за баррель (-0,43%).

Ключевые факторы влияния на рынке

Нефть на последней торговой сессии недели фиксировала отрицательную динамику. Все из-за опасений инвесторов, что американские политики не смогут в итоге договориться о повышении потолка государственного долга. Провал этих переговоров грозит стране с первой экономикой в мире грозит дефолт, на фоне которого пострадает экономика и рухнет спрос на нефть.

К теме! Однако через неделю обе марки нефти подорожали в среднем на 2%. Они также зафиксировали недельный прирост почти впервые за месяц.

Добавим, что акции на фондовом рынке США демонстрировали положительную динамику в ходе торгов именно благодаря положительным сигналам от чиновников по поводу переговоров о государственном долге.

Международное энергетическое агентство также прогнозирует, что спрос будет опережать предложение на 2 миллиона баррелей в день во второй половине года. Кроме того, ожидают, что 60% рост спроса на нефть в 2023 году придется на Китай.