Що відбувається з цінами на нафту 5 серпня

Важливим питанням також залишається відновлення судноплавства через заблоковану Ормузьку протоку, про що пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 32 центи, або 0,4%, до 79,04 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 58 центів, або 0,8%, до 75,19 долара за барель.

Обидва еталонні сорти нафти завершили торги у вівторок, 4 серпня, з падінням більше, ніж на 5%.

Зокрема, Катар заявив у вівторок, що посередники досягають прогресу в переговорах щодо припинення війни, що спричинило подальше зниження цін на нафту. Водночас Тегеран заперечив заяву президента Трампа про те, що переговори вже тривають.

Нафта Brent у вівторок вперше з 13 липня закрилася нижче позначки 80 доларів за барель.

Хоча безпосередня геополітична премія вже зникла, ширша картина щодо постачання вимагає обережності,

– зазначила керівниця відділу ринкової аналітики Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Вона додала: якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі й фізичні поставки нафти все ж будуть порушені, то чинне зниження цін може виявитися нетривалим. Скорочення запасів лише посилить вплив будь-якого нового шоку на ринку постачання.

Головним каменем спотикання залишається питання, чи наполягатиме Іран на певному контролі над цією водною артерією, і чи Сполучені Штати збережуть свою позицію та не погодяться на такий сценарій,

– йдеться в аналітичній записці компанії IG.

Президент США Дональд Трамп і емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані під час телефонної розмови у вівторок обговорили зусилля, спрямовані на скорочення розбіжностей між Вашингтоном і Тегераном та підвищення шансів на досягнення довготривалого врегулювання, повідомила канцелярія еміра Катару.

Нагадаємо, що ситуація між Іраном та США дуже впливає на нафтовий ринок. Наприклад, 29 липня, ціни на нафту піднялися майже на 3 долари за барель внаслідок атак.

Липень завершився для цін на нафту "підйомом". За підсумками місяця, нафта Brent може подорожчати майже на 24%, а WTI – приблизно на 23%.