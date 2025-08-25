Що відбувається з цінами на нафту?

Нафта марки Brent, яка є світовим еталоном, торгується з рідкісною знижкою в порівнянні зі своїм близькосхідним аналогом. Така ситуація виникла на тлі тиску президента США Дональда Трампа на російські постачання та прогнозів надлишку пропозиції до кінця року, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Ф'ючерси на Brent вперше з квітня виявилися дешевшими за нафту Dubai – дисконт склав 3 центи за барель. Більшість сортів, що видобуваються в Перській затоці – ключовому регіоні постачань в Азію, – оцінюються саме відносно котирувань Dubai.

Що буде з цінами на нафту?

Трейдери очікують, що в найближчі місяці ринок буде переповнений сирою нафтою: зростання видобутку як в країнах ОПЕК+, так і за їх межами чинить тиск на ф'ючерси Brent.

При цьому попит на близькосхідні сорти підтримувався недавнім сплеском закупівель з боку індійських НПЗ, викликаним погрозами Трампа на адресу країни за покупку російських барелів.

Важливо! В п'ятницю, 22 серпня, президент США Дональд Трамп знову пригрозив ввести санкції проти Росії, якщо протягом двох тижнів не буде досягнуто прогресу в мирному врегулюванні війни в Україні.

Ринок дещо стурбований тим, що мирні переговори можуть не привести до результату,

– зазначив керівник відділу сировинної стратегії Saxo Bank Оле Хансен.

Однак обидві еталонні марки нафти поки не демонструють помітної динаміки, вважає старший ринковий аналітик брокерської компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева.

За її словами, учасники все більше переконуються, що тарифи Трампа матимуть негативний вплив на економічне зростання.